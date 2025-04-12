Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)
Хлорофиллипт масляный раствор инструкция по применению
Состав
Смесь хлорофиллов А и В из листьев эвкалипта шарикового - 20 мг/мл
Фармакологические свойства
Хлорофиллипт является смесью хлорофиллов из листьев эвкалипта. Препарат обладает антибактериальной (бактериостатической и бактериоцидной) активностью по отношению к стафилококкам, а также антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Показания Хлорофиллипт масляный раствор
лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми стафилококками: эрозии шейки матки, ожоги, трофические язвы.
Применение Хлорофиллипт масляный раствор
препарат применяют местно, смазывая поврежденные участки при помощи тампона. Длительность аппликаций и курс лечения определяет врач. При лечении эрозий шейки матки предварительно высушивают тампонами все складки слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки; канал шейки матки смазывают Хлорофиллиптом. Смоченный в препарате тампон оставляют на шейке матки на 15–20 мин. Манипуляции проводят 1 раз в сутки в течение 10 дней. В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к препарату (аллергические реакции).
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции (отек слизистых оболочек, гиперемия в месте нанесения, зуд).
Особые указания
перед началом применения следует посоветоваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Эффективность и безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью не изучали, поэтому препарат не следует применять у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует.
Взаимодействия
усиливает действие антисептических препаратов.
Передозировка
возможно усиление проявлений побочных реакций.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.