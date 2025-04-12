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Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)

Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Цены в Киев
от 94,89 грн
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Характеристики
Производитель
Корпорация Артериум
Форма выпуска
Раствор масляный
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
20 мг/мл
Объем
25 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/4551/01/01 от 12.06.2015
Международное название

Хлорофиллипт масляный раствор инструкция по применению

Состав

Смесь хлорофиллов А и В из листьев эвкалипта шарикового - 20 мг/мл

Фармакологические свойства

Хлорофиллипт является смесью хлорофиллов из листьев эвкалипта. Препарат обладает антибактериальной (бактериостатической и бактериоцидной) активностью по отношению к стафилококкам, а также антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Показания Хлорофиллипт масляный раствор

лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми стафилококками: эрозии шейки матки, ожоги, трофические язвы.

Применение Хлорофиллипт масляный раствор

препарат применяют местно, смазывая поврежденные участки при помощи тампона. Длительность аппликаций и курс лечения определяет врач. При лечении эрозий шейки матки предварительно высушивают тампонами все складки слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки; канал шейки матки смазывают Хлорофиллиптом. Смоченный в препарате тампон оставляют на шейке матки на 15–20 мин. Манипуляции проводят 1 раз в сутки в течение 10 дней. В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить.

Противопоказания

индивидуальная повышенная чувствительность к препарату (аллергические реакции).

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции (отек слизистых оболочек, гиперемия в месте нанесения, зуд).

Особые указания

перед началом применения следует посоветоваться с врачом.
Применение в период беременности или кормления грудью. Эффективность и безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью не изучали, поэтому препарат не следует применять у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует.

Взаимодействия

усиливает действие антисептических препаратов.

Передозировка

возможно усиление проявлений побочных реакций.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.