перед началом применения следует посоветоваться с врачом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Эффективность и безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью не изучали, поэтому препарат не следует применять у этой категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует.