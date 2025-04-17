Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -17,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,15
Экономия при брони: -4,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
134,80
Экономия при брони: -17,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
124,71
Экономия при брони: -10,87 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
121,91
Экономия при брони: -6,51 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -17,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
121,46
Экономия при брони: -7,62 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,90
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
121,94
Экономия при брони: -8,07 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
124,52
Экономия при брони: -10,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -17,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
118,75
Экономия при брони: -20,30 грн