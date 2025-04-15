Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
121,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
112,81
Экономия при брони: -4,32 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
121,52
Экономия при брони: -12,72 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
114,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
114,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,10
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,65
Экономия при брони: -4,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
121,00
Экономия при брони: -22,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
120,21
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,66
Экономия при брони: -12,72 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
128,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
119,27
Экономия при брони: -19,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
125,12
Экономия при брони: -14,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
106,31
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
114,00
Экономия при брони: -4,00 грн