Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 823 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
113,15
Экономия при брони: -5,76 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
113,15
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
120,84
Экономия при брони: -14,35 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
130,50
Экономия при брони: -19,64 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
123,16
Экономия при брони: -24,49 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
120,47
Экономия при брони: -14,89 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
121,22
Экономия при брони: -15,09 грн