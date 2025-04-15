Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 281 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
123,80
Экономия при брони: -10,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,82
Экономия при брони: -14,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,76
Экономия при брони: -16,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -17,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -17,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,15
Экономия при брони: -21,22 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
129,93
Экономия при брони: -21,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -17,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
121,18
Экономия при брони: -20,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
119,51
Экономия при брони: -21,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,52
Экономия при брони: -24,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
120,87
Экономия при брони: -16,55 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум