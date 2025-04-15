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Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)

Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 225 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
107,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,91
Экономия при брони: -24,03 грн
98,88 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
100,49 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -18,30 грн
116,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
104,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
102,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
100,02 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
104,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
116,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
103,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
127,02
Экономия при брони: -28,23 грн
98,79 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,04
Экономия при брони: -10,32 грн
111,72 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
104,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80
Экономия при брони: -15,10 грн
116,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,10
Экономия при брони: -18,40 грн
116,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
104,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,10
Экономия при брони: -18,40 грн
116,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
107,00 грн
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