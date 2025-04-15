Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,91
Экономия при брони: -24,03 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -18,30 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
127,02
Экономия при брони: -28,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,04
Экономия при брони: -10,32 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,80
Экономия при брони: -15,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,10
Экономия при брони: -18,40 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,10
Экономия при брони: -18,40 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум