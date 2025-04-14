Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
121,42
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
124,61
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
128,47
Экономия при брони: -30,17 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
124,50
Экономия при брони: -26,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
130,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
117,41
Экономия при брони: -9,35 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
130,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
130,50 грн