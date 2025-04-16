Хлорофиллипт масляный раствор (Chlorophyllipt oil solution)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
127,13
Экономия при брони: -21,37 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
130,50
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
123,41
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
135,00
Экономия при брони: -17,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
123,49
Экономия при брони: -10,44 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,29
Экономия при брони: -32,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
130,50
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
131,90
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
123,35
Экономия при брони: -12,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека24
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Хлорофиллипт® Артериум раствор масляный 20 мг/мл флакон 25 мл №1
Корпорация Артериум
122,45
Экономия при брони: -20,86 грн