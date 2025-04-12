С момента открытия большинства витаминов в начале ХХ в. отношение к ним ученых и практикующих врачей постоянно изменяется. То они оказываются эффективным средством коррекции различных метаболических расстройств, то отходят на второй план после открытия очередного нового действующего вещества. Однако на сегодня такие препараты, как Нейробион, актуальны в практике врача. Важность витаминов для нормального течения различных процессов в организме человека доказана давно, и при этом постоянно изучаются более сложные процессы, в которых ключевым звеном являются именно витамины, в частности группы В. С пониманием тонкостей физиологических и патологических процессов приходит и актуальность применения этих давно изученных действующих веществ.

Как проявляется терапевтический эффект Нейробиона

Нейробион представляет собою комбинацию из 3 витаминов группы В — тиамина дисульфида (в инъекционной форме тиамина гидрохлорид) (В 1 ), пиридоксина гидрохлорида (В 6 ) и цианокобаламина (В 12 ). Все они считаются нейротропными витаминами и при этом являются незаменимыми, то есть не синтезируются в человеческом организме и должны поступать извне.

Тиамин — витамин В 1 , ему отводится ключевая роль в процессах обмена аминокислот, жиров (в частности сфинголипидов) и углеводов. Он считается основным антиневритическим фактором (Ярош А.К., 2009). Тиамин — это водорастворимое вещество, поэтому оно не депонируется в тканях человеческого организма и необходимо регулярное поступление его с продуктами питания. После всасывания в кровь тиамин подвергается фосфорилированию и преобразованию в активную форму — тиаминпирофосфат. Тиамина дисульфид, синтезированный в 60-е годы ХХ в. (Раменская Г.В.), стал оригинальным фармакологическим решением: он представляет собой липофильную форму витамина В 1 , которая характеризуется большей биодоступностью. В частности, липофильные формы тиамина проникают через ГЭБ, проявляют антидепрессивный (благодаря ингибированию рецепторов бензодиазепина) и нейропротекторный (стимулирует выброс ацетилхолина) эффект, тормозит обратный захват серотонина (что актуально для лечения алкоголизма) (Громова О.А., 2017). Кроме того, тиамина дисульфид обладает антиоксидантными свойствами — он ингибирует процессы перекисного окисления липидов в митохондриях печени и свободнорадикального окисления олеиновой кислоты (Lukienko P.I., 2000).

Тяжелый дефицит витамина В 1 ассоциируют с развитием двух заболеваний: бери-бери и его частного случая — синдрома Корсакова — Вернике. Бери-бери — это заболевание, которое развивается вследствие недостаточного поступления тиамина извне (питание рафинированными продуктами, недостаточное употребление мучных продуктов и бобовых) либо избыточного употребления продуктов, содержащих тиаминазу (свежей рыбы или морепродуктов). Также интенсивное употребление таких напитков, как чай и кофе, ассоциируют с угнетением процессов всасывания тиамина слизистой оболочкой ЖКТ. К проявлениям бери-бери относят общую слабость, мышечную дистрофию, энцефалопатию, своеобразную полинейропатию, а также вялые парезы или плегии.

Синдром Корсакова — Вернике расценивается как частный случай бери-бери. Причина в том, что алкоголь непосредственно вмешивается в процессы фосфорилирования тиамина, уменьшая количество его активного метаболита. В результате наблюдаются расстройства памяти (фиксационная и ретроградна амнезия), дезориентация в месте и времени, а также появление ложных воспоминаний (конфабуляция) и изменение в памяти времени событий, которые происходили в реальности (псевдореминесценция) (Аширова В.Г., 2018).

Пиридоксина гидрохлорид — это неактивная форма витамина В 6 . После всасывания в кровь он подвергается фосфорилированию, в результате чего образуется активная форма — пиридоксаль-5-фосфат (Oka T., 1999). Его биологическая роль заключается в том, что он является составляющей многих ферментов, отвечающих за реакции синтеза, переаминирования, декарбоксилирования, а также десульфирования и рацемизации аминоксилот. Кроме того, пиридоксаль-5-фосфат выступает в качестве ключевого кофермента фосфорилазы гликогена. Важным неврологическим эффектом пиридоксина считается то, что он регулирует процессы усвоения глюкозы нейронами. Кроме того, он является неотъемлемой частью процессов обмена белков и жиров, образования сфинголипидов, гема в эритроцитах.

Пиридоксаль-5-фосфат выступает в качестве кофермента декарбоксилаз, отвечающих за синтез биогенных аминов. Поэтому дефицит витамина В 6 ассоциируют с нарушением синтеза всех ключевых нейромедиаторов: ГАМК, дофамина, серотонина, гистамина.

Цианокобаламин, также известный как витамин В 12 или внешний фактор Кастла, — вещество, которое не синтезируется в организме человека, а только всасывается с пищей. За его всасывание отвечает внутренний фактор Кастла — специфический белок, который вырабатывается париетальными клетками желудка. Нарушается этот процесс при атрофическом гастрите, значительных нарушениях состава кишечной микрофлоры, а также при однообразном питании преимущественно рафинированными продуктами. Традиционно цианокобаламин считается антианемическим витамином, однако в случае его дефицита нарушается не только синтез гема, но и наступает демиелинизация нервных волокон, приводящая к их гибели. В итоге развиваются разнообразные неврологические расстройства. Сегодня современные авторы ассоциируют с дефицитом витамина В 12 даже такие тяжелые неврологические расстройства, как болезнь Паркинсона (Савельева-Кулик Н.А., 2019) и старческая деменция (Антонюк А., 2016).

Следует отметить, что содержащиеся в составе Нейробиона компоненты вызывают не только суммарный терапевтический эффект, важную роль играет синергизм тиамина, пиридоксина и цианокобаламина в их влиянии на метаболические процессы в кроветворных клетках и клетках нервной системы (Громова О.А., 2016).

Комбинация витаминов группы В не только значительно влияет на обменные процессы в нервных клетках, но и обусловливает выраженный анальгезивный эффект (инструкция МЗ Украины).

Способ применения и подбор дозы Нейробиона

Нейробион выпускается в двух лекарственных формах — таблеток и раствора для инъекций. В обоих случаях рекомендовано принимать препарат 1 р/сут. При этом доза тиамина дисульфида/гидрохлорида в обеих лекарственных формах составляет 100 мг, пиридоксина гидрохлорида — в инъекционной форме в 2 раза меньше, чем в таблетированной (100 мг против 200 мг), а цианокобаламина — в инъекционной форме превышает таковую в таблетированной форме более чем в 4 раза (1 мг против 240 мкг). Такую разницу в дозах разных форм введения можно объяснить различной биодоступностью активных компонентов при разных путях введения. Хотя раньше считалось, что нельзя смешивать витамины В 1 , В 6 и В 12 , однако современное фармакологическое решение предполагает сочетание одной липофильной и двух гидрофильных молекул в слабощелочном растворе-носителе, что обеспечивает максимальную биодоступность каждого компонента и препятствует образованию нерастворимых комплексов.

Раствор для инъекций обычно применяется в условиях стационара или дневного стационара — препарат вводится медицинским персоналом в/м. После устранения острых проявлений патологического процесса рекомендуется переводить пациента на таблетированную форму — таблетки пациент может принимать самостоятельно.

При остром состоянии Нейробион принимают в таком режиме: 1 инъекция (1 ампула препарата — 3 мл) в сутки либо до 3 таблеток/сут. После улучшения общего состояния дозу можно снизить до 1 таблетки/сут, а в/м инъекции — выполнять 1 р/сут с интервалом 1–2 дня (инструкция МЗ Украины). В случае улучшения или стабилизации состояния инъекции можно делать не каждый день, а с интервалом.

Общие принципы назначения Нейробиона предполагают, что по мере улучшения общего состояния пациент переводится с инъекционной формы на таблетированную. Максимальная длительность общего курса терапии при этом составляет не более 4 нед.

Показания к применению Нейробиона

Нейробион — это препарат, широко применяющийся в неврологической практике. К патологическим процессам, при которых Нейробион включают в состав комплексной терапевтической схемы, относятся:

• невралгия черепных нервов, в частности тройничного нерва, а также прозопалгия (поражение лицевого нерва);

• корешковый синдром — комплекс чувствительных и двигательных расстройств, вызванных ущемлением корешков грудного и поясничного сегментов спинного мозга (в частности, межреберная невралгия, люмбаго, ишиас и т.д.);

• повреждения нервных сплетений (например плечевого, шейного и т.д.).

Другие возможные перспективные направления клинического применения Нейробиона



Препарат представляет собой сочетание 3 активных компонентов, поэтому, кроме основных показаний к применению, он может быть применен в таких клинических ситуациях:

• полинейропатии диабетического (Ярош А.К., 2009) и токсического генеза;

• алиментарный (связанный с диетами или внешними обстоятельствами) тяжелый дефицит витаминов группы В;

• бери-бери;

• алкогольный психоз, алкогольная полинейропатия (синдром Корсакова);

• в офтальмологической практике — лечение нейропатии зрительного нерва (Егоров А.Е., 2013);

• благодаря наличию в составе пиридоксина Нейробион может быть назначен в комплексной терапии карпального туннельного синдрома (Jacobson M.D., 1996);

• пиридоксинсодержащие препараты также актуальны в качестве вспомогательного средства для лечения токсической нейропатии (после получения курса противотуберкулезных препаратов) (Вороніна Л.М., 2000);

• препарат может применяться в дерматологической практике — для лечения различных дерматитов (Тихонов Г.П., 2014), в частности себорейного дерматита (Stone O.J., 1989);

• интересным показанием к применению Нейробиона может быть симптоматическое лечение предменструального синдрома. Пиридоксин зарекомендовал себя как неспецифическое лекарственное средство, снижающее количество жалоб и степень неприятных ощущений (Brush M.G., 1988);

• поскольку пиридоксин характеризуется антилактогенным эффектом (Gupta T., 1990), то возможно назначение Нейробиона женщинам, которые прекращают кормление грудью, для скорейшего угнетения лактации. Однако в литературе нет однозначных данных о том, насколько витамины группы В секретируются в грудное молоко и как влияют на ребенка. Поэтому с момента назначения препарата ребенок должен быть полностью переведен на самостоятельное питание (или искусственное вскармливание);

• поскольку комбинация витаминов группы В характеризуется выраженным обезболивающим эффектом, Нейробион можно рекомендовать в составе комплексной терапии любого хронического болевого синдрома, поскольку при этом виде боли всегда отмечают нейропатический компонент.

Особенности применения Нейробиона

Важно знать о рисках, которые могут быть вызваны передозировкой препарата. В частности, одномоментное попадание в кровь высокой дозы витамина В 1 может вызвать анафилактическую реакцию. Это связано с тем, что тиамин способен индуцировать неспецифическую дегрануляцию мастоцитов.

Препарат противопоказан при гематологических заболеваниях, связанных с увеличением количества эритроцитов и уровня гемоглобина в крови (например эритремия), а также при наличии тромбоэмболических состояний в анамнезе. Причиной этого является свойство витамина В 12 повышать всасывание железа и свертываемость крови.

Препарат не рекомендуется принимать постоянно, поскольку передозировка пиридоксина может привести к развитию периферической нейропатии по сенсорному типу (инструкция МЗ Украины). Кроме того, высокие дозы витамина В 6 приводят к фотосенсибилизации (Morimoto K., 1996).

Заключение

Нейробион является современным комбинированным препаратом, компоненты которого необходимы для нормального функционирования нервной системы и других систем организма. Препарат выпускается в двух формах, что позволяет удобно применять его как в условиях стационара при различной тяжести состояния пациента, так и амбулаторно. При этом действующие вещества и вспомогательные компоненты подобраны так, чтобы обеспечивать максимальную биодоступность и максимальный терапевтический эффект. Нейробион не является исключительно неврологическим препаратом, он также подходит для применения в дерматологии, гинекологии, геронтологии и др.

