Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)
Нейробион раствор для инъекций инструкция по применению
Состав
Тиамина гидрохлорид (витамин В1) - 100 мг/3 мл
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) - 100 мг/3 мл
Цианокобаламин (витамин В12) - 1 мг/3 мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат в лекарственной форме р-ра для инъекций в ампулах содержит комбинацию нейротропных активных веществ комплекса витаминов группы В. Витамины, входящие в состав препарата, а именно: тиамин (В1), пиридоксин (В6) и кобаламин (В12), играют особую роль в качестве коферментов в промежуточном метаболизме в ЦНС и периферической нервной системе. Как и все витамины, они являются незаменимыми питательными веществами, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Терапевтическое применение витаминов B1, B6 и B12 компенсирует их недостаточное поступление с пищей и таким образом обеспечивает наличие в организме необходимого количества коферментов.
Тиамин (витамин B1). Тиаминпирофосфат (TPP) является действующей формой витамина B1 и действует как кофермент для ряда ферментов (например пируватдегидрогеназы и транскетолазы). Соответственно, витамин B1 принимает участие в углеводном обмене, одновременно с этим он также участвует в синтезе липидов и аминокислот. Нервные клетки обеспечивают свою энергетическую потребность исключительно за счет ферментативного окисления и декарбоксилирования глюкозы, то есть достаточный запас витамина B1 имеет очень важное значение. Тиамин участвует в проведении нервных импульсов.
Пиридоксин (витамин B6). Пиридоксальфосфат, биологически активная форма пиридоксина, является основным коферментом метаболизма аминокислот. Он участвует в образовании физиологически активных аминов (например, серотонина, гистамина, адреналина) с помощью процессов декарбоксилирования, а также в анаболических и катаболических процессах путем трансаминации. Пиридоксальфосфат играет немаловажную роль в ЦНС, особенно в ферментативно управляемом метаболизме нейромедиаторов. В качестве катализатора первых этапов биосинтеза сфингозина, пиридоксальфосфат также играет ключевую роль в метаболизме сфинголипидов — важных компонентов миелиновых оболочек нервных клеток.
Кобаламин (витамин B12). Витамин B12 в своей активной форме (5-дезоксиаденозилкобаламин и метилкобаламин) участвует в катализируемых ферментами внутримолекулярном переносе водорода и внутримолекулярном переносе метильных групп. Витамин B12 также участвует в синтезе метионина (тесно связанного с синтезом нуклеиновых кислот) и в обмене липидов путем преобразования пропионовой кислоты в янтарную. Витамин B12 участвует в метилировании основного белка миелина, входящего в состав миелиновых оболочек нервной системы. Метилирование повышает липофильные свойства основного белка, улучшая включение в миелиновую оболочку.
Сочетание витаминов B1, B6 и B12. Учитывая их биохимические функции, витамины B1, B6 и B12 являются особенно важными для процессов метаболизма нервной системы как отдельно, так и в комбинации. Кроме того, у большинства уязвимых групп пациентов, таких как пациенты пожилого возраста, больные сахарным диабетом и другие, существует дефицит всех этих трех нейротропных витаминов. В исследованиях на животных было показано, что данное сочетание нейротропных витаминов группы В ускоряет регенеративные процессы в поврежденных нервных волокнах, что в свою очередь приводит к более быстрому восстановлению функции и иннервации мышц. Применение комбинаций витаминов группы B у крыс с сахарным диабетом предупреждало повреждение нервов или ослабляло повреждение таким образом, что ухудшение функциональных свойств было меньше (эффект направленный против нейропатии).
В экспериментах на животных и в клинических исследованиях было показано антиноцицептивное действие витаминов B1, B6 и B12.
Фармакокинетика. Сочетанное применение витаминов B1, B6 и B12. никак не влияет на фармакокинетику отдельных витаминов.
Тиамин (витамин B1). Биологический период полувыведения в организме человека — примерно 9,5–18,5 дней с периодом полувыведения около 4 ч. Организм человека может содержать 20–30 мг тиамина (преимущественно в сердце, мозге, печени и почках). Вследствие быстрого метаболизма резервные запасы крайне ограничены и они их расход происходит за 4–10 дней.
Пиридоксин (витамин В6).
Витамин B6 фосфорилируется преимущественно в печени, при этом образуется биологически активная форма пиридоксальфосфат. Для прохождения сквозь клеточную мембрану, фосфорилированный витамин B6 должен подвергнуться гидролизу с помощью щелочной фосфатазы для высвобождения витамина B6. Транспорт в клетке происходит путем диффузии с последующим повторным фосфорилированием. Биологический период полувыведения пиридоксальфосфата составляет 15–25 дней, а период полувыведения — около 3 ч. В организме человека может содержаться примерно 40–150 мг, при этом кумуляция происходит в течение 14–42 дней, а выведение с мочой составляет 1,7–3,6 мг/сут.
Кобаламин (витамин В12). При пероральном приеме витамин B12 обладает низкой скоростью абсорбции, которая еще больше может уменьшиться после бариатрической операции у пожилых пациентов, у пациентов, находящихся на диализе, а также у пациентов с другими формами мальабсорбции. Кроме насыщенной активной абсорбции при пероральном приеме витамина B12 с максимальным суточным уровнем абсорбции около 1,5 мкг, витамин B12 также может усваиваться с помощью пассивной диффузии. Доля, абсорбция которой происходит путем пассивной диффузии, составляет примерно 1–2% от принятой дозы. Она может еще больше снизиться у пациентов, которым была выполнена бариатрическая операция, или у которых отмечается нарушение абсорбции из ЖКТ из-за наличия других заболеваний. Для этих пациентов парентеральное введение препарата может быть предпочтительнее.
Примерно 90% кобаламина в плазме крови связывается с белками (транскобаламины). Витамин B12 не циркулирует в плазме крови, накапливается преимущественно в печени, суточная потребность его составляет около 1 мкг. Скорость метаболизма составляет 2,5 мкг/сут, или 0,05% от сохраняемого количества.
Витамин B12 в основном секретируется в желчь и в большом количестве реабсорбируется путем кишечно-печеночной циркуляции. Если способность организма к накоплению превышена в результате введения высоких доз, особенно парентерально, в этом случае избыток выводится с мочой.
Показания Нейробион раствор для инъекций
неврологические заболевания, сопровождающиеся тяжелым дефицитом витаминов B1, B6 и B12, котрый нельзя устранить с помощью пероральных средств.
Применение Нейробион раствор для инъекций
препарат предназначен для в/м введения.
Дозирование.
В тяжелых (острых) случаях: 1 ампула в сутки до уменьшения интенсивности острых симптомов.
После уменьшения интенсивности симптомов: 1 ампула 1–3 раза в неделю.
Для поддержания или продолжения начального терапевтического курса инъекций и профилактики рецидива рекомендуется применять препарат в форме таблеток, покрытых оболочкой.
Дети. Опыт применения препарата у детей ограниченный. Поэтому препарат не следует назначать пациентам данной группы.
Способ применения. Препарат вводить в/м (глубокая инъекция в ягодичную мышцу).
Дети. Не применять у детей (до 18 лет).
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ.
Витамин B1 противопоказан при аллергических заболеваниях.
Витамин B6 противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения (поскольку возможно повышение кислотности желудочного сока).
Витамин B12 противопоказан при эритремии, эритроцитозе, тромбоэмболии.
Противопоказано применять у детей (в возрасте до 18 лет).
Побочные эффекты
ниже приводятся нежелательные реакции, классифицируемые по системе органов и частоте. Оценка нежелательных реакций базируется на следующей классификации по частоте: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (оценка невозможна на основании имеющихся данных).
Со стороны иммунной системы: сыпь, гиперемия кожи. Очень редко: реакции повышенной чувствительности, например потоотделение, тахикардия и кожные реакции, в частности акне, экзема, зуд и крапивница, а также анафилаксия.
Со стороны нервной системы: нервное возбуждение, недомогание, головокружение, головная боль. Частота неизвестна: длительное применение (более 6–12 мес) витамина B6 в дозе превышающей 50 мг/сут может привести к периферической сенсорной нейропатии. Интенсивность симптомов постепенно уменьшается после прекращения введения витамина.
Со стороны пищеварительной системы: повышение кислотности желудочного сока. Частота неизвестна: жалобы со стороны ЖКТ, такие как тошнота, рвота, диарея, боль в животе.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки. Частота неизвестна: экзематозные поражения кожи, акне и акнеподобная сыпь наблюдались после применения высоких доз витамина B12.
Со стороны почек и мочевыводящих путей. Частота неизвестна: хроматурия (окраска мочи в красный цвет, наблюдаемая в течение первых часов после применения препарата; возвращение к нормальному состоянию обычно происходит вскоре после отмены препарата).
Системные нарушения и осложнения в месте введения. Частота неизвестна: реакции в месте инъекции.
Особые указания
особые меры безопасности. Следует исполльзовать шприцы и иглы (которые не входят в упаковку препарата Нейробион) только 1 раз. Шприцы и иглы сразу после применения следует утилизировать. Неиспользуемый препарат или отходы следует уничтожить согласно действующему законодательству.
Не рекомендуется смешивать Нейробион, р-р для инъекций, с другими лекарственными средствами в одном шприце.
Препарат нельзя вводить в/в.
Поскольку Нейробион содержит витамин B6, следует с осторожностью применять препарат пациентам с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, выраженными нарушениями функции почек и печени.
Пациентам с новообразованиями, за исключением случаев, сопровождающихся мегалобластной анемией и дефицитом витамина В12, не следует применять препарат.
Препарат не следует применять при тяжелой или острой форме декомпенсации сердечной деятельности и стенокардии.
Рекомендуется постоянно контролировать появление признаков периферической сенсорной нейропатии в случае длительного приема.
Кратковременное парентеральное введение витамина В12 может временно осложнить диагностику фуникулярного миелоза или пернициозной анемии.
При возникновении признаков периферической сенсорной нейропатии (парестезии) пересмотреть дозу препарата и, если необходимо, прекратить его применение. Случаи нейропатий наблюдались при длительном (более 6-12 мес) применении витамина B6 в суточной дозе, превышающей 50 мг, а также при краткосрочном (более 2 мес) применении B6 в дозе, превышающей 1 г в сутки.
Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в 1 ампуле, то есть практически не содержит натрия.
Данное препарат содержит менее 1 ммоль (39 мг) калия в 1 ампуле, то есть практически не содержит калия.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Исследований влияния препарата на течение беременности, эмбриофетальное, пренатальное и постнатальное развитие, проведенные на животных, недостаточно. Потенциальный риск для человека неизвестен, поэтому препарат не рекомендуется применять в период беременности.
Кормление грудью. Витамины В1, В6 и В12 экскретируются в грудное молоко. Высокие концентрации витамина В6 (600 мг/сут) могут угнетать продукцию грудного молока. Данные исследований на животных относительно степени секреции грудного молока отсутствуют. Поэтому препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью. Решение о прекращении кормления грудью или прекращении применения препарата необходимо принимать с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы для лечения матери.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Если при лечении препаратом наблюдается головокружение, следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами. Данный препарат не влияет или оказывает несущественное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
5-фторурацил. Тиамин инактивируется 5-фторурацилом, поскольку последний конкурентно ингибирует фосфорилирование тиамина в тиаминопирофосфат.
Петлевые диуретики. Петлевые диуретики, например фуросемид, могут усиливать экскрецию тиамина при длительном применении путем угнетения канальцевой реабсорбции и, таким образом, снижать уровень витамина В1 (тиамина) в сыворотке крови.
Леводопа. При одновременном применении с леводопой витамин В1 может снижать эффект леводопы.
Антагонисты пиридоксина. Одновременное применение антагонистов пиридоксина (например, изониазида, гидралазина, D-пеницилламина или циклосерина) может снижать эффективность витамина В6 (пиридоксина).
Несовместимость. Не рекомендуется смешивать Нейробион, р-р для инъекций, с другими лекарственными средствами в одном шприце.
Витамин В1 полностью разрушается сульфитсодержащими р-рами.
Другие витамины, особенно цианокобаламин (витамин В12), могут быть деактивированы в присутствии лекарственных средств, обладающих разрушительным действием по отношению к витамину В1.
Передозировка
в случае продолжительного применения высоких доз возможно изменение активности ферментов печени, боль в области сердца, гиперкоагуляция.
Витамин В1. Тиамин обладает широким терапевтическим диапазоном. Очень высокие дозы (более 10 г) оказывают ганглиоблокирующее действие и угнетают проводимость нервных импульсов наподобие кураре.
Витамин В6. Токсичность витамина В6 можно считать крайне низкой.
Тем не менее продолжительное (>6–12 мес) применение витамина В6 в суточной дозе, превышающей 50 мг, способно вызвать периферическую сенсорную нейропатию. Симптомы постепенно исчезают после прекращения применения препарата.
Постоянное применение витамина В6 в суточной дозе, превышающей 1 г, в течение более 2 мес может привести к нейротоксическим нежелательным реакциям.
При применении в дозе более 2 г/сут были описаны случаи нейропатии с атаксией и сенсорными нарушениями, церебральные судороги с изменениями на ЭЭГ и в отдельных случаях — гипохромная анемия и себорейный дерматит.
В исследованиях на животных в случае применения высоких доз витамина В6 нарушались процессы сперматогенеза.
Витамин В12 После парентерального введения больших доз наблюдались экзематозные поражения кожи и акнеподобные высыпания.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 2–8 °С.
Актуальная информация
С момента открытия большинства витаминов в начале ХХ в. отношение к ним ученых и практикующих врачей постоянно изменяется. То они оказываются эффективным средством коррекции различных метаболических расстройств, то отходят на второй план после открытия очередного нового действующего вещества. Однако на сегодня такие препараты, как Нейробион, актуальны в практике врача. Важность витаминов для нормального течения различных процессов в организме человека доказана давно, и при этом постоянно изучаются более сложные процессы, в которых ключевым звеном являются именно витамины, в частности группы В. С пониманием тонкостей физиологических и патологических процессов приходит и актуальность применения этих давно изученных действующих веществ.
Как проявляется терапевтический эффект Нейробиона
Нейробион представляет собою комбинацию из 3 витаминов группы В — тиамина дисульфида (в инъекционной форме тиамина гидрохлорид) (В1), пиридоксина гидрохлорида (В6) и цианокобаламина (В12). Все они считаются нейротропными витаминами и при этом являются незаменимыми, то есть не синтезируются в человеческом организме и должны поступать извне.
Тиамин — витамин В1, ему отводится ключевая роль в процессах обмена аминокислот, жиров (в частности сфинголипидов) и углеводов. Он считается основным антиневритическим фактором (Ярош А.К., 2009). Тиамин — это водорастворимое вещество, поэтому оно не депонируется в тканях человеческого организма и необходимо регулярное поступление его с продуктами питания. После всасывания в кровь тиамин подвергается фосфорилированию и преобразованию в активную форму — тиаминпирофосфат. Тиамина дисульфид, синтезированный в 60-е годы ХХ в. (Раменская Г.В.), стал оригинальным фармакологическим решением: он представляет собой липофильную форму витамина В1, которая характеризуется большей биодоступностью. В частности, липофильные формы тиамина проникают через ГЭБ, проявляют антидепрессивный (благодаря ингибированию рецепторов бензодиазепина) и нейропротекторный (стимулирует выброс ацетилхолина) эффект, тормозит обратный захват серотонина (что актуально для лечения алкоголизма) (Громова О.А., 2017). Кроме того, тиамина дисульфид обладает антиоксидантными свойствами — он ингибирует процессы перекисного окисления липидов в митохондриях печени и свободнорадикального окисления олеиновой кислоты (Lukienko P.I., 2000).
Тяжелый дефицит витамина В1 ассоциируют с развитием двух заболеваний: бери-бери и его частного случая — синдрома Корсакова — Вернике. Бери-бери — это заболевание, которое развивается вследствие недостаточного поступления тиамина извне (питание рафинированными продуктами, недостаточное употребление мучных продуктов и бобовых) либо избыточного употребления продуктов, содержащих тиаминазу (свежей рыбы или морепродуктов). Также интенсивное употребление таких напитков, как чай и кофе, ассоциируют с угнетением процессов всасывания тиамина слизистой оболочкой ЖКТ. К проявлениям бери-бери относят общую слабость, мышечную дистрофию, энцефалопатию, своеобразную полинейропатию, а также вялые парезы или плегии.
Синдром Корсакова — Вернике расценивается как частный случай бери-бери. Причина в том, что алкоголь непосредственно вмешивается в процессы фосфорилирования тиамина, уменьшая количество его активного метаболита. В результате наблюдаются расстройства памяти (фиксационная и ретроградна амнезия), дезориентация в месте и времени, а также появление ложных воспоминаний (конфабуляция) и изменение в памяти времени событий, которые происходили в реальности (псевдореминесценция) (Аширова В.Г., 2018).
Пиридоксина гидрохлорид — это неактивная форма витамина В6. После всасывания в кровь он подвергается фосфорилированию, в результате чего образуется активная форма — пиридоксаль-5-фосфат (Oka T., 1999). Его биологическая роль заключается в том, что он является составляющей многих ферментов, отвечающих за реакции синтеза, переаминирования, декарбоксилирования, а также десульфирования и рацемизации аминоксилот. Кроме того, пиридоксаль-5-фосфат выступает в качестве ключевого кофермента фосфорилазы гликогена. Важным неврологическим эффектом пиридоксина считается то, что он регулирует процессы усвоения глюкозы нейронами. Кроме того, он является неотъемлемой частью процессов обмена белков и жиров, образования сфинголипидов, гема в эритроцитах.
Пиридоксаль-5-фосфат выступает в качестве кофермента декарбоксилаз, отвечающих за синтез биогенных аминов. Поэтому дефицит витамина В6 ассоциируют с нарушением синтеза всех ключевых нейромедиаторов: ГАМК, дофамина, серотонина, гистамина.
Цианокобаламин, также известный как витамин В12 или внешний фактор Кастла, — вещество, которое не синтезируется в организме человека, а только всасывается с пищей. За его всасывание отвечает внутренний фактор Кастла — специфический белок, который вырабатывается париетальными клетками желудка. Нарушается этот процесс при атрофическом гастрите, значительных нарушениях состава кишечной микрофлоры, а также при однообразном питании преимущественно рафинированными продуктами. Традиционно цианокобаламин считается антианемическим витамином, однако в случае его дефицита нарушается не только синтез гема, но и наступает демиелинизация нервных волокон, приводящая к их гибели. В итоге развиваются разнообразные неврологические расстройства. Сегодня современные авторы ассоциируют с дефицитом витамина В12 даже такие тяжелые неврологические расстройства, как болезнь Паркинсона (Савельева-Кулик Н.А., 2019) и старческая деменция (Антонюк А., 2016).
Следует отметить, что содержащиеся в составе Нейробиона компоненты вызывают не только суммарный терапевтический эффект, важную роль играет синергизм тиамина, пиридоксина и цианокобаламина в их влиянии на метаболические процессы в кроветворных клетках и клетках нервной системы (Громова О.А., 2016).
Комбинация витаминов группы В не только значительно влияет на обменные процессы в нервных клетках, но и обусловливает выраженный анальгезивный эффект (инструкция МЗ Украины).
Способ применения и подбор дозы Нейробиона
Нейробион выпускается в двух лекарственных формах — таблеток и раствора для инъекций. В обоих случаях рекомендовано принимать препарат 1 р/сут. При этом доза тиамина дисульфида/гидрохлорида в обеих лекарственных формах составляет 100 мг, пиридоксина гидрохлорида — в инъекционной форме в 2 раза меньше, чем в таблетированной (100 мг против 200 мг), а цианокобаламина — в инъекционной форме превышает таковую в таблетированной форме более чем в 4 раза (1 мг против 240 мкг). Такую разницу в дозах разных форм введения можно объяснить различной биодоступностью активных компонентов при разных путях введения. Хотя раньше считалось, что нельзя смешивать витамины В1, В6 и В12, однако современное фармакологическое решение предполагает сочетание одной липофильной и двух гидрофильных молекул в слабощелочном растворе-носителе, что обеспечивает максимальную биодоступность каждого компонента и препятствует образованию нерастворимых комплексов.
Раствор для инъекций обычно применяется в условиях стационара или дневного стационара — препарат вводится медицинским персоналом в/м. После устранения острых проявлений патологического процесса рекомендуется переводить пациента на таблетированную форму — таблетки пациент может принимать самостоятельно.
При остром состоянии Нейробион принимают в таком режиме: 1 инъекция (1 ампула препарата — 3 мл) в сутки либо до 3 таблеток/сут. После улучшения общего состояния дозу можно снизить до 1 таблетки/сут, а в/м инъекции — выполнять 1 р/сут с интервалом 1–2 дня (инструкция МЗ Украины). В случае улучшения или стабилизации состояния инъекции можно делать не каждый день, а с интервалом.
Общие принципы назначения Нейробиона предполагают, что по мере улучшения общего состояния пациент переводится с инъекционной формы на таблетированную. Максимальная длительность общего курса терапии при этом составляет не более 4 нед.
Показания к применению Нейробиона
Нейробион — это препарат, широко применяющийся в неврологической практике. К патологическим процессам, при которых Нейробион включают в состав комплексной терапевтической схемы, относятся:
• невралгия черепных нервов, в частности тройничного нерва, а также прозопалгия (поражение лицевого нерва);
• корешковый синдром — комплекс чувствительных и двигательных расстройств, вызванных ущемлением корешков грудного и поясничного сегментов спинного мозга (в частности, межреберная невралгия, люмбаго, ишиас и т.д.);
• повреждения нервных сплетений (например плечевого, шейного и т.д.).
Другие возможные перспективные направления клинического применения Нейробиона
Препарат представляет собой сочетание 3 активных компонентов, поэтому, кроме основных показаний к применению, он может быть применен в таких клинических ситуациях:
• полинейропатии диабетического (Ярош А.К., 2009) и токсического генеза;
• алиментарный (связанный с диетами или внешними обстоятельствами) тяжелый дефицит витаминов группы В;
• бери-бери;
• алкогольный психоз, алкогольная полинейропатия (синдром Корсакова);
• в офтальмологической практике — лечение нейропатии зрительного нерва (Егоров А.Е., 2013);
• благодаря наличию в составе пиридоксина Нейробион может быть назначен в комплексной терапии карпального туннельного синдрома (Jacobson M.D., 1996);
• пиридоксинсодержащие препараты также актуальны в качестве вспомогательного средства для лечения токсической нейропатии (после получения курса противотуберкулезных препаратов) (Вороніна Л.М., 2000);
• препарат может применяться в дерматологической практике — для лечения различных дерматитов (Тихонов Г.П., 2014), в частности себорейного дерматита (Stone O.J., 1989);
• интересным показанием к применению Нейробиона может быть симптоматическое лечение предменструального синдрома. Пиридоксин зарекомендовал себя как неспецифическое лекарственное средство, снижающее количество жалоб и степень неприятных ощущений (Brush M.G., 1988);
• поскольку пиридоксин характеризуется антилактогенным эффектом (Gupta T., 1990), то возможно назначение Нейробиона женщинам, которые прекращают кормление грудью, для скорейшего угнетения лактации. Однако в литературе нет однозначных данных о том, насколько витамины группы В секретируются в грудное молоко и как влияют на ребенка. Поэтому с момента назначения препарата ребенок должен быть полностью переведен на самостоятельное питание (или искусственное вскармливание);
• поскольку комбинация витаминов группы В характеризуется выраженным обезболивающим эффектом, Нейробион можно рекомендовать в составе комплексной терапии любого хронического болевого синдрома, поскольку при этом виде боли всегда отмечают нейропатический компонент.
Особенности применения Нейробиона
Важно знать о рисках, которые могут быть вызваны передозировкой препарата. В частности, одномоментное попадание в кровь высокой дозы витамина В1 может вызвать анафилактическую реакцию. Это связано с тем, что тиамин способен индуцировать неспецифическую дегрануляцию мастоцитов.
Препарат противопоказан при гематологических заболеваниях, связанных с увеличением количества эритроцитов и уровня гемоглобина в крови (например эритремия), а также при наличии тромбоэмболических состояний в анамнезе. Причиной этого является свойство витамина В12 повышать всасывание железа и свертываемость крови.
Препарат не рекомендуется принимать постоянно, поскольку передозировка пиридоксина может привести к развитию периферической нейропатии по сенсорному типу (инструкция МЗ Украины). Кроме того, высокие дозы витамина В6 приводят к фотосенсибилизации (Morimoto K., 1996).
Заключение
Нейробион является современным комбинированным препаратом, компоненты которого необходимы для нормального функционирования нервной системы и других систем организма. Препарат выпускается в двух формах, что позволяет удобно применять его как в условиях стационара при различной тяжести состояния пациента, так и амбулаторно. При этом действующие вещества и вспомогательные компоненты подобраны так, чтобы обеспечивать максимальную биодоступность и максимальный терапевтический эффект. Нейробион не является исключительно неврологическим препаратом, он также подходит для применения в дерматологии, гинекологии, геронтологии и др.