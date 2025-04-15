Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
347,08
Экономия при брони: -66,34 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Экономия при брони: -34,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Экономия при брони: -34,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
346,16
Экономия при брони: -66,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
327,30
Экономия при брони: -46,77 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
307,00
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
206,24
Экономия при брони: -10,21 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
308,50
Экономия при брони: -14,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Экономия при брони: -34,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
294,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
344,43
Экономия при брони: -65,37 грн