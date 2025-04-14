Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 326 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
317,09
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
349,08
Экономия при брони: -73,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
318,90
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
319,10
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,74
Экономия при брони: -54,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH