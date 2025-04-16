Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
323,14
Экономия при брони: -36,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
300,00
Экономия при брони: -26,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
321,45
Экономия при брони: -40,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
291,54
Экономия при брони: -19,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
325,63
Экономия при брони: -65,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
229,29
Экономия при брони: -43,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
341,45
Экономия при брони: -63,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
321,80
Экономия при брони: -41,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
322,55
Экономия при брони: -42,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
322,20
Экономия при брони: -41,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
320,26
Экономия при брони: -38,28 грн