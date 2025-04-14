Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 248 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
348,97
Экономия при брони: -70,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
349,24
Экономия при брони: -70,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
329,87
Экономия при брони: -29,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
319,10
Экономия при брони: -23,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
322,61
Экономия при брони: -62,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,67
Экономия при брони: -33,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,80
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,36
Экономия при брони: -57,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
325,68
Экономия при брони: -66,09 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
334,82
Экономия при брони: -37,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
321,12
Экономия при брони: -49,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,38
Экономия при брони: -54,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,53
Экономия при брони: -23,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
321,54
Экономия при брони: -23,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
317,99
Экономия при брони: -41,56 грн