Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
228,26
Экономия при брони: -40,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,45
Экономия при брони: -45,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Экономия при брони: -27,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,65
Экономия при брони: -59,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,92
Экономия при брони: -56,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,50
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
321,28
Экономия при брони: -54,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,13
Экономия при брони: -59,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,50
Экономия при брони: -50,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
316,65
Экономия при брони: -52,51 грн