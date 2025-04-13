Киев
Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)

Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 781 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
282,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,36 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
275,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
282,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
286,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
201,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
298,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
279,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
307,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
335,32
Экономия при брони: -50,96 грн
284,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
321,83
Экономия при брони: -48,16 грн
273,67 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
281,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
266,55 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
279,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
335,87
Экономия при брони: -55,10 грн
280,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Экономия при брони: -10,50 грн
298,70 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
265,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
290,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
279,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
279,50 грн
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