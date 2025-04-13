Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 781 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
335,32
Экономия при брони: -50,96 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
321,83
Экономия при брони: -48,16 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
335,87
Экономия при брони: -55,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
309,20
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH