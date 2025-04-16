Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
333,62
Экономия при брони: -10,85 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,00
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,59
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
307,00
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
335,65
Экономия при брони: -56,97 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
329,84
Экономия при брони: -51,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
324,60
Экономия при брони: -25,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,60
Экономия при брони: -56,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
323,32
Экономия при брони: -17,03 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
113,16
Экономия при брони: -11,01 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH