Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
294,50
Экономия при брони: -5,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
307,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,96
Экономия при брони: -41,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,11
Экономия при брони: -60,93 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
317,66
Экономия при брони: -31,35 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
307,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,55
Экономия при брони: -71,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
334,25
Экономия при брони: -78,52 грн