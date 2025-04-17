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Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)

Нейробион раствор для инъекций (Neurobion® solution for injections)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
294,50
Экономия при брони: -5,10 грн
289,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
268,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
273,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
307,00
Экономия при брони: -17,60 грн
289,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
289,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
338,96
Экономия при брони: -41,34 грн
297,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
289,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
253,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
326,11
Экономия при брони: -60,93 грн
265,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
305,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
289,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
169,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
317,66
Экономия при брони: -31,35 грн
286,31 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
307,00
Экономия при брони: -17,60 грн
289,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
308,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
268,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
328,55
Экономия при брони: -71,77 грн
256,78 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
292,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
289,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нейробион раствор для инъекций ампула 3 мл №3
P&G Health Germany GmbH
334,25
Экономия при брони: -78,52 грн
255,73 грн
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