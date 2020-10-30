Билобил® (Bilobil®) (171584) - инструкция по применению ATC-классификация
Билобил инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Билобил — препарат растительного происхождения, нормализует обмен веществ в клетках, реологические свойства крови и микроциркуляцию. Улучшает мозговое кровообращение и доставку кислорода и глюкозы в головной мозг, предотвращает агрегацию эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Выявляет дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, стимулирует синтез эндотелийзависимого дилатирующего фактора (оксид азота — NО), расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, тем самым регулирует кровенаполнение сосудов. Уменьшает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект — как на уровне головного мозга, так и периферическом). Оказывает антитромботическое действие (за счет стабилизации мембран тромбоцитов и эритроцитов, влияния на синтез простагландинов, уменьшения действия биологически активных веществ и тромбоцитактивирующего фактора). Билобил предотвращает образование свободных радикалов и перекисное окисление липидов клеточных мембран. Нормализует высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норэпинефрина, дофамина, ацетилхолина) и их способность соединяться с рецепторами. Билобил оказывает антигипоксическое действие, улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, нормализации медиаторных процессов в ЦНС.
Фармакокинетика. Действующее вещество — гинкго двухлопастного экстракт сухой стандартизированный: 24% гетерозидов и 6% гинкголидов-билобалидов (гинкголид А, В и билобалид С).
При применении внутрь биодоступность гинкголидов А, В и билобалида С составляет 80–90%. Сmax достигается через 1–2 ч после приема препарата. Т½ составляет около 4 ч (билобалид, гинкголид А) и 10 ч (гинкголид В).
Эти субстанции в организме не распадаются, практически полностью выводятся с мочой, незначительное количество выводится с калом.
Показания Билобил
симптоматическое лечение когнитивных расстройств у пациентов пожилого возраста, за исключением пациентов с подтвержденной деменцией, болезнью Паркинсона, когнитивными расстройствами ятрогенного происхождения или возникшими в результате осложнения депрессии, сосудистых нарушений, нарушений обмена веществ.
Сопутствующее лечение вертиго вестибулярного происхождения вместе с вестибулярной реабилитацией.
Cимптоматическое лечение звона в ушах.
Применение Билобил
у взрослых препарат применяют по 1 капсуле 3 раза в сутки.
Капсулы глотают, запивая ½ стакана воды. Средняя продолжительность курса лечения — 3 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к экстракту гинкго билоба или любому неактивному компоненту препарата.
Побочные эффекты
изредка наблюдаются следующие реакции:
- со стороны пищеварительной системы: нарушение пищеварения; диспепсия, диарея, боль в животе, тошнота, рвота;
- со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, крапивницу, одышку;
- со стороны кожи: воспаление кожи, гиперемия, отек, сыпь, зуд, экзема;
- со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, синкопе (в том числе вазовагальный).
При возникновении тяжелых побочных эффектов лечение следует прекратить.
Особые указания
перед началом лечения Билобилом следует убедиться, что симптомы не являются следствием другого заболевания, которое требует специализированного лечения.
При выявлении повышенной чувствительности следует прекратить прием капсул.
Перед хирургическим вмешательством пациенты должны сообщать врачу о том, что они принимают капсулы Билобил.
Пациентам с повышенной склонностью к кровотечению (геморрагический диатез) и пациентам, принимающим антикоагулянты, перед началом лечения Билобилом необходимо проконсультироваться с врачом.
Пациентам, принимающим гипогликемизирующие или гипотензивные препараты, перед началом лечения Билобилом необходимо проконсультироваться с врачом.
Рекомендуется внимательно наблюдать за пациентами, одновременно принимающими препараты, которые метаболизируются цитохромом Р450 3A4. Сведения о злоупотреблениях гинкго билоба отсутствуют. Исходя из фармакологических характеристик препарата, гинкго билоба не имеет потенциала для злоупотребления.
Особая информация о некоторых ингредиентах. Билобил содержит лактозу и глюкозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы нельзя принимать этот препарат.
Капсулы Билобил содержат азокраситель азорубин (Е122), который может быть причиной аллергических реакций.
Период беременности и кормления грудью. С учетом отсутствия соответствующих клинических данных применение этого средства не рекомендуется в период беременности и кормления грудью.
Дети. Капсулы Билобил не рекомендуют применять у детей ввиду недостаточных данных о безопасности применения препарата в этой группе пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Исследований по оценке влияния на скорость реакции при управлении транспортом или другими механизмами не проводилось. Однако головокружение может ухудшить способность управлять автомобилем или другими механизмами.
Взаимодействия
препарат не следует принимать, если пациент длительное время применяет препараты, препятствующие свертыванию крови (антикоагулянты кумаринового ряда, ацетилсалициловая кислота, варфарин или тиазидные диуретики).
При одновременном применении с лекарственными средствами, которые ингибируют коагуляцию крови (такими как фенпрокумон и ацетилсалициловая кислота), эффект последних может усилиться — повышается риск кровотечения.
Одновременное применение экстракта гинкго билоба со следующими лекарственными средствами требует особого наблюдения:
- гинкго билоба увеличивает метаболизм противоэпилептических препаратов, метаболизируется через систему CYP 2C ферментов. При их одновременном применении противоэпилептические препараты (вальпроат, фенитоин) могут снижать судорожный порог, повышать возможность эпилептического припадка;
- взаимодействие экстракта гинкго билоба с препаратами, которые метаболизируются ферментной системой цитохрома P450, не может быть полностью исключено (в редких случаях существует возможность запрета или индукции некоторых изоферментов).
На основании результатов, полученных в других исследованиях взаимодействия с гинкго билоба, продемонстрировано потенцирование или ингибирование изоферментов цитохрома Р450. Уровень концентрации мидазолама изменялся после сопутствующего приема гинкго билоба, что позволяет предполагать наличие взаимодействия через CYP 3A4. Поэтому лекарственные средства, которые в основном метаболизируются через CYP 3A4 и имеют узкий терапевтический индекс, следует применять с осторожностью.
Передозировка
не сообщалось о случаях передозировки.
В настоящее время нет сообщений о любых случаях интоксикации экстрактом гинкго билоба, вызванной приемом стандартизованного количества экстракта. Интоксикация возможна при применении большого количества семян гинкго или ненадлежащим образом очищенного экстракта гинкго билоба.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от действия влаги при температуре не выше 25 °С.