препарат не следует принимать, если пациент длительное время применяет препараты, препятствующие свертыванию крови (антикоагулянты кумаринового ряда, ацетилсалициловая кислота, варфарин или тиазидные диуретики).

При одновременном применении с лекарственными средствами, которые ингибируют коагуляцию крови (такими как фенпрокумон и ацетилсалициловая кислота), эффект последних может усилиться — повышается риск кровотечения.

Одновременное применение экстракта гинкго билоба со следующими лекарственными средствами требует особого наблюдения:

гинкго билоба увеличивает метаболизм противоэпилептических препаратов, метаболизируется через систему CYP 2C ферментов. При их одновременном применении противоэпилептические препараты (вальпроат, фенитоин) могут снижать судорожный порог, повышать возможность эпилептического припадка;

взаимодействие экстракта гинкго билоба с препаратами, которые метаболизируются ферментной системой цитохрома P450, не может быть полностью исключено (в редких случаях существует возможность запрета или индукции некоторых изоферментов).

На основании результатов, полученных в других исследованиях взаимодействия с гинкго билоба, продемонстрировано потенцирование или ингибирование изоферментов цитохрома Р450. Уровень концентрации мидазолама изменялся после сопутствующего приема гинкго билоба, что позволяет предполагать наличие взаимодействия через CYP 3A4. Поэтому лекарственные средства, которые в основном метаболизируются через CYP 3A4 и имеют узкий терапевтический индекс, следует применять с осторожностью.