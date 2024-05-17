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Билобил® капсулы 40 мг блистер, №60 - Львов (38289) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: капсулы (40)
339,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
425,36
Экономия: -43,94 грн
381,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (5)
347,63 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
414,32
Экономия: -1,37 грн
412,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
410,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
364,72 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: капсулы (50)
437,99
Экономия: -54,19 грн
383,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: капсулы (50)
433,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
380,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
410,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
460,99
Экономия: -77,19 грн
383,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: капсулы (50)
413,33
Экономия: -28,42 грн
384,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
440,83
Экономия: -51,63 грн
389,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: капсулы (50)
428,99
Экономия: -45,19 грн
383,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
497,99
Экономия: -114,19 грн
383,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: капсулы (40)
456,99
Экономия: -73,19 грн
383,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: капсулы (50)
402,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 46 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
517,99
Экономия: -134,19 грн
383,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
345,71 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
Всего: капсулы (10)
402,00 грн