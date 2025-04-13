Киев (адрес не указан)
Доступно в 531 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
537,20
Экономия при брони: -80,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
540,00
Экономия при брони: -114,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
541,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
561,50
Экономия при брони: -120,59 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
541,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
541,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
541,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
472,07
Экономия при брони: -20,46 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
495,90
Экономия при брони: -14,88 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
551,40
Экономия при брони: -118,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
541,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
507,20
Экономия при брони: -54,40 грн