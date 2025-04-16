Киев
Билобил® (Bilobil®)

Билобил® (Bilobil®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 87 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
471,32
Экономия при брони: -28,55 грн
442,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50
Экономия при брони: -92,80 грн
462,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
506,30
Экономия при брони: -42,69 грн
463,61 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
447,42 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
526,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
584,65
Экономия при брони: -30,74 грн
553,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
564,65
Экономия при брони: -35,65 грн
529,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
440,58 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
525,90
Экономия при брони: -63,20 грн
462,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
491,41
Экономия при брони: -29,30 грн
462,11 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
403,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
431,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
406,39
Экономия при брони: -29,04 грн
377,35 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
438,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
469,90
Экономия при брони: -7,20 грн
462,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
488,21
Экономия при брони: -26,20 грн
462,01 грн
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