Николаев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
471,32
Экономия при брони: -28,55 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50
Экономия при брони: -92,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
506,30
Экономия при брони: -42,69 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
584,65
Экономия при брони: -30,74 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
564,65
Экономия при брони: -35,65 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
525,90
Экономия при брони: -63,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
491,41
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
406,39
Экономия при брони: -29,04 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
469,90
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
488,21
Экономия при брони: -26,20 грн