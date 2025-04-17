Киев
Билобил® (Bilobil®)

Билобил® (Bilobil®)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
300,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
460,47
Экономия при брони: -43,06 грн
417,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
585,06
Экономия при брони: -31,24 грн
553,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
364,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
336,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
563,30
Экономия при брони: -17,36 грн
545,94 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
202,78 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное