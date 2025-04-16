Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
481,54
Экономия при брони: -27,07 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
498,60
Экономия при брони: -36,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
333,49
Экономия при брони: -13,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
521,20
Экономия при брони: -121,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
253,14
Экономия при брони: -12,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
417,41
Экономия при брони: -17,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
503,25
Экономия при брони: -22,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
555,60 грн