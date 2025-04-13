Харьков (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
558,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
503,94
Экономия при брони: -30,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
558,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
558,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
340,82
Экономия при брони: -15,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
558,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 20 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
558,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
494,30
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
463,01
Экономия при брони: -28,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Билобил® капсулы 40 мг блистер №60
KRKA d.d. Novo Mesto
497,14
Экономия при брони: -32,52 грн