лечение БА, как правило, проводят по шаговой (ступенчатой) программе, за которой необходим постоянный клинический контроль с применением тестов функции дыхательной системы.

Бронходилататоры не должны быть единственным методом лечения пациентов с легкой, умеренной, тяжелой стабильной или нестабильной БА. При тяжелой БА необходим постоянный медицинский контроль за состоянием пациента, поскольку существует высокий риск возникновения тяжелого астматического приступа. В таких случаях врач должен учесть возможность применения максимальной рекомендуемой дозы или кортикостероидов в форме ингаляции или внутрь.

Повышение потребности в применении бронходилататоров короткого действия в виде ингаляции, особенно агонистов β 2 -адренорецепторов для купирования симптомов, указывает на ослабление контроля за симптомами заболевания. Врач должен предупредить пациента, что в случае, если бронходилататоры короткого действия становятся менее эффективными или необходимо большее количество ингаляций, чем обычно, пациент должен немедленно сообщить об этом врачу. В таких случаях следует проанализировать лечение и рассмотреть возможность назначения противовоспалительной терапии (например кортикостероиды в виде ингаляций или курс кортикостероидов внутрь).

Внезапное и прогрессирующее ухудшение заболевания может угрожать жизни пациента, в таком случае необходимо рассмотреть возможность применения кортикостероидов. Для пациентов группы риска необходим ежедневный контроль жизненной емкости легких.

В случае, если при применении ранее применяемой эффективной дозы сальбутамола в виде ингаляции симптомы не купируются, по меньшей мере на 3 ч, пациенту рекомендуют обратиться к врачу для принятия решения относительно дополнительных мер.

Для повышения эффективности терапии пациента следует научить правильному пользованию ингалятором, в начале лечения необходимо применять ингалятор под наблюдением медицинского персонала.

С осторожностью применяют сальбутамол у пациентов с тиреотоксикозом, сердечной недостаточностью, АГ, аневризмой, нарушением толерантности к глюкозе, сахарным диабетом, феохромоцитомой и при одновременном применении с сердечными гликозидами.

С осторожностью применяют у пациентов с ишемией миокарда, тахикардией и гипертрофической обструктивной кардиомиопатией, глаукомой, нарушением ритма сердца.

Применение агонистов β 2 -адренорецепторов может вызывать потенциально опасную гипокалиемию, особенно после применения парентеральных и аэрозольных дозированных форм. Особую осторожность необходимо соблюдать при тяжелой острой астме, поскольку этот эффект может быть усилен одновременным применением производных ксантина, стероидов, диуретиков и гипоксией. В таких случаях рекомендуют регулярно контролировать концентрацию калия в плазме крови.

Сальбутамол и неселективные блокаторы β-адренорецепторов такие, как пропранолол, не следует применять одновременно.

Препарат содержит компонент, который может обусловить положительный результат при допинг-контроле.

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 4 лет.

Период беременности и кормления грудью. В период беременности препарат назначают только по жизненным показаниям.

В период кормления грудью применяют в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и выполнении других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.