Киев
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Inteli Generics Nord
6 препаратов
6 препаратов
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Сальбутамол-Интели
Ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл 200 доз №1
Inteli Generics Nord
от
64,68
грн
в 732 аптеках
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Аводель
Таблетки 1,5 мг блистер №1
Inteli Generics Nord
от
225,07
грн
в 698 аптеках
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Аморолфин-Интели
Лак для ногтей 50 мг/мл флакон 2.5 мл лечебный №1
Inteli Generics Nord
от
480,31
грн
в 369 аптеках
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Фортикс
Порошок для ингаляций, капсулы твердые 12 мкг блистер в комплекте с ингалятором №60
Inteli Generics Nord
от
231,12
грн
в 332 аптеках
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Амоксикомб
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер №15
Aringa
Нет в наличии
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Амоксикомб
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер №15
Aringa
Нет в наличии
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