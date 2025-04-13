Сальбутамол-Интели (Salbutamol-Inteli)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 734 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
118,73
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
76,86
Экономия при брони: -6,01 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
120,41
Экономия при брони: -21,62 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
120,21
Экономия при брони: -27,44 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
106,78
Экономия при брони: -7,15 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
104,23
Экономия при брони: -8,15 грн