Киев
Сальбутамол-Интели (Salbutamol-Inteli)

Сальбутамол-Интели (Salbutamol-Inteli)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 734 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
104,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
108,83 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
103,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
80,85 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
103,05 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
94,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
102,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
103,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
118,73
Экономия при брони: -11,40 грн
107,33 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
104,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
109,21 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
76,86
Экономия при брони: -6,01 грн
70,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
108,44 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
103,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
120,41
Экономия при брони: -21,62 грн
98,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
99,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
83,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
120,21
Экономия при брони: -27,44 грн
92,77 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
106,78
Экономия при брони: -7,15 грн
99,63 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
104,23
Экономия при брони: -8,15 грн
96,08 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное