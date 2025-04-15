Сальбутамол-Интели (Salbutamol-Inteli)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
119,94
Экономия при брони: -24,19 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
103,65
Экономия при брони: -10,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
119,69
Экономия при брони: -27,31 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 6 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
108,49
Экономия при брони: -15,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,40 грн