Сальбутамол-Интели (Salbutamol-Inteli)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
105,69
Экономия при брони: -4,87 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
116,30
Экономия при брони: -6,16 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
108,07
Экономия при брони: -5,32 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
119,31
Экономия при брони: -16,77 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
105,71
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
109,44
Экономия при брони: -6,46 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
121,99
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
109,18
Экономия при брони: -5,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
122,99
Экономия при брони: -29,32 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord