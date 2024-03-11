ингаляционно — взрослым и детям в возрасте старше 4 лет для устранения бронхиальной обструкции назначают на ингаляцию 0,1 мг сальбутамола. Если приступ не купируется в течение 5–10 мин после первой ингаляции, ингаляцию можно провести повторно. С профилактической целью за 10–15 мин перед возможным контактом с предполагаемым аллергеном также рекомендуется ингаляционно ввести 0,1 мг сальбутамола.

При длительном применении сальбутамола применяют по 1–2 ингаляции (0,1 мг) 3–4 раза в сутки с интервалом не менее 3 ч. Длительное применение сальбутамола при ХОБЛ или БА проводится только на фоне базисной терапии.

Не допускается применение более 10 доз (1 мг сальбутамола) в сутки.

Внутрь взрослым обычно назначают по 0,002 г 3–4 раза в сутки.

В качестве токолитического средства для устранения угрозы преждевременных родов, а также после операций на беременной матке вводят в/в капельно в дозе 5 мг в 400–500 мл изотонического р-ра или 5% р-ра глюкозы со скоростью 15–20 капель (начиная с 5 капель) в минуту. Скорость инфузии регулируют с учетом интенсивности сокращений матки и переносимости (контролируют ЧСС и другие показатели гемодинамики). Длительность введения — 6–12 ч.