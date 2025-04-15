Сальбутамол-Интели (Salbutamol-Inteli)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
113,84
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
118,54
Экономия при брони: -13,58 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
101,62
Экономия при брони: -5,87 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
113,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
113,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
117,94
Экономия при брони: -5,31 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
109,79
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
118,14
Экономия при брони: -21,31 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
108,77
Экономия при брони: -6,01 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
110,04
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
108,75
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
105,21
Экономия при брони: -3,61 грн