Сальбутамол-Интели (Salbutamol-Inteli)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
112,02
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
118,14
Экономия при брони: -9,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
120,33
Экономия при брони: -20,91 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
107,81
Экономия при брони: -8,39 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
120,16
Экономия при брони: -26,85 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
109,41
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
106,56
Экономия при брони: -13,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
118,26
Экономия при брони: -19,79 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
109,40
Экономия при брони: -16,64 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
107,11
Экономия при брони: -14,35 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -0,60 грн