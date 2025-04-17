Сальбутамол-Интели (Salbutamol-Inteli)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
106,59
Экономия при брони: -20,43 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
101,13
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
117,31
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
103,07
Экономия при брони: -16,89 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
110,69
Экономия при брони: -20,48 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
116,68
Экономия при брони: -26,44 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
95,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Сальбутамол-Интели ингаляция под давлением, суспензия 100 мкг/доза баллон алюминиевый 10 мл №1
Inteli Generics Nord
106,28
Экономия при брони: -10,49 грн