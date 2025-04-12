наиболее важные серьезные побочные реакции, связанные с применением сунитиниба — это почечная недостаточность, сердечная недостаточность, эмболия легочной артерии, перфорация кишечного тракта и кровоизлияния (например легочное, желудочно-кишечное кровотечение или кровотечение из опухоли). К наиболее распространенным побочным реакциям любой степени (которые отмечались у как минимум 20% пациентов в ходе исследований с участием пациентов с МПКК, СОЖКТ и НОПЖ) относятся снижение аппетита, изменения восприятия вкуса, АГ, утомляемость, расстройства со стороны пищеварительного тракта (диарея, тошнота, стоматит, диспепсия, рвота), обесцвечивание кожи и синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии. В течение последующего лечения интенсивность этих симптомов может снижаться. Во время лечения может развиться гипотиреоз. К распространенным побочным реакциям на лекарственный препарат относятся нарушения со стороны системы крови (нейтропения, тромбоцитопения и анемия).

К летальному исходу приводят полиорганная недостаточность, ДВС, перитонеальное кровотечение, рабдомиолиз, нарушение мозгового кровообращения, дегидратация, недостаточность надпочечников, почечная недостаточность, дыхательная недостаточность, накопление плевральной жидкости, пневмоторакс, шок и внезапная смерть.

Ниже приведен перечень побочных реакций, о развитии которых сообщали у пациентов с МПКК, СОЖКТ и НОПЖ, принимавших участие в клинических исследованиях третьей фазы. Перечень построен по классам и системами органов, частоте и степени тяжести (согласно критериям NCI-CTCAE). В пределах каждой группы частоты побочных реакции приведены в порядке убывания серьезности. Частота определена как: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (нельзя установить, исходя из имеющейся информации).

Побочные реакции, зарегистрированные в ходе клинических исследований

Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень часто — нейтропения, тромбоцитопения, анемия; часто — лимфопения, лейкопения; нечасто — панцитопения.

Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность.

Со стороны эндокринной системы: часто — гипотиреоз; нечасто — гипертиреоз.

Со стороны метаболизма и пищеварения: очень часто — снижение аппетита; часто — дегидратация; нечасто — синдром распада опухоли.

Со стороны психики: часто — бессонница, депрессия.

Со стороны нервной системы: очень часто — нарушения восприятия вкуса, головная боль; часто — парестезии, головокружение, периферическая нейропатия, гипестезия, гиперестезия.

Со стороны органа зрения: часто — усиленное слезотечение, отек век.

Со стороны сердца: редко — застойная сердечная недостаточность, сердечная недостаточность, кардиомиопатия, накопление перикардиальной жидкости, недостаточность левого желудочка, удлинение интервала Q–T на ЭКГ.

Со стороны сосудистой системы: очень часто — АГ; часто — ощущение приливов, приливы жара.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: очень часто — носовое кровотечение; часто — одышка, боль во рту и горле, кашель, одышка при нагрузке, сухость слизистой оболочки носа, накопление плевральной жидкости, заложенность носа; нечасто — эмболия легочной артерии, легочное кровотечение, кровохарканье, боль в горле и гортани.

Со стороны пищеварительного тракта: очень часто — диарея, стоматит/афтозный стоматит, рвота, тошнота, расстройство пищеварения, боль в животе/вздутие живота, запор, боль в языке; часто — боль во рту, газообразование, сухость во рту, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дисфагия, кровотечение из десен, язвы во рту, хейлит, боль в прямой кишке, геморрой, дискомфорт во рту, кровотечение из прямой кишки, отхаркивание, дискомфорт в области желудка, перфорация кишечного тракта, панкреатит.

Нарушения вкуса

Сообщалось о дисгевзии.

Со стороны печени и желчевыводящих путей: редко — нарушение функции печени.

Со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто — пожелтение кожи/обесцвечивание кожи/расстройства пигментации, синдром ладонно-подошвенной эритродизестезии, сыпь, изменения цвета волос, сухость кожи; часто — алопеция, эритема, кожные реакции, отслойка кожи, зуд, дерматит, отек вокруг глазницы, расстройства/обесцвечивание ногтей, поражение кожи, волдырь, гиперкератоз, угревая сыпь, гиперпигментация кожи; нечасто — экзема.

Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: очень часто — боль в конечностях; часто — миалгия, артралгия, мышечные спазмы, боль в спине, слабость мышц, боль в скелетно-мышечной системе; нечасто — анальный свищ, свищ.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: часто — почечная недостаточность, хроматурия; нечасто — ОПН, нефротический синдром, протеинурия.

Системные расстройства и нарушения в месте введения препарата: очень часто — утомляемость/астения, воспаление слизистой оболочки, отек; часто — лихорадка, озноб, боль в груди, боль, гриппоподобные заболевания; редко — нарушение заживления.

Лабораторные исследования: часто — снижение фракции выброса, уменьшение массы тела, уменьшение количества лейкоцитов, повышение уровня липазы, снижение количества тромбоцитов, снижение уровня гемоглобина, повышение уровня КФК в крови, повышение активности амилазы, повышение активности АсАТ, повышение активности АлАТ, повышение уровня креатинина в крови, повышение АД; редко — повышение уровня тиреотропного гормона в крови.

Нежелательные реакции, выявленные при постмаркетинговом применении препарата

Инфекции и инвазии: нечасто — инфекции (с нейтропенией или без нее); редко — некротизирующий фасциит.

Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто — тромботическая микроангиопатия.

Со стороны системы иммунитета: нечасто — ангионевротический отек.

Со стороны работы сердца: редко — тахикардия по типу пируэт.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — дыхательная недостаточность.

Со стороны печени и желчевыводящих путей: нечасто — печеночная недостаточность; гепатит.

Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: нечасто — миопатия, рабдомиолиз, остеонекроз челюсти.

Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — гангренозная пиодермия.

Обесцвечивание кожи, возможно, вызванное цветом активного вещества (желтый), является распространенной побочной реакцией. Пациентов следует предупреждать о возможности депигментации волос или кожи. Другие дерматологические эффекты могут включать сухость, утолщение или растрескивание кожи, волдыри или отдельные случаи высыпаний на ладонях и подошвах.

Описание отдельных побочных реакций

Инфекции и инвазии. Получены сообщения о случаях серьезных инфекций (на фоне нейтропении и без нее), в том числе пневмонии. В некоторых случаях инфекция приводила к летальному исходу. Сообщалось о редких случаях некротизирующего фасцита, в том числе брюшины, которые в отдельных случаях приводили к летальному исходу.

Расстройства системы крови и лимфатической системы. Получены сообщения о редких случаях тромботической микроангиопатии. Рекомендуется временное прекращение лечения. По решению врача, после исчезновения симптомов курс лечения сунитинибом можно восстановить.

Сообщалось об уменьшении абсолютного количества нейтрофилов III и IV степени тяжести. Также сообщали о снижении содержания тромбоцитов III и IV степени тяжести. Вышеописанные нежелательные события не являются частыми, обычно они были обратимы и не нуждались в прекращении лечения. Ни одно из этих событий не было летальным, о редких летальных гематологических событиях, включая кровотечения, связанные с тромбоцитопенией и нейтропенией, сообщалось во время постмаркетингового опыта. В период лечения сунитинибом отмечали возникновение анемии как на раннем, так и на позднем этапе лечения. Сообщалось о случаях анемии III и IV степени тяжести.

Расстройства иммунной системы. Сообщалось о реакциях гиперчувствительности, в том числе ангионевротическом отеке.

Расстройства эндокринной системы. В клинической практике и при постмаркетинговом применении препарата описаны редкие случаи гипертиреоза, некоторые из них впоследствии переходили в гипотиреоз.

Расстройства в работе сердца. В постмаркетинговый период применения препарата сообщалось о явлениях, связанных с работой сердца, в том числе о сердечной недостаточности, удлинении интервала Q–T, застойной сердечной недостаточности, левожелудочковой недостаточности, кардиомиопатии и инфаркте. Некоторые из этих явлений были летальными.

Расстройства метаболизма и пищеварения. У пациентов, применявших сунитиниб, описаны случаи развития синдрома лизиса опухоли, некоторые из которых привели к летальному исходу.

Расстройства дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения. Сообщалось о случаях одышки, плеврита, легочной эмболии или отека легких, эмболии легочной артерии, плеврального выпота, дыхательной недостаточности и легочного кровотечения, в некоторых случаях с летальным исходом.

Со стороны печени и желчевыводящих путей. Сообщалось о случаях нарушения функции печени, которые могут включать отклонения показателей функциональных проб печени, гепатит или печеночную недостаточность.

Расстройства скелетно-мышечной системы и соединительных тканей. Сообщалось о редких случаях миопатии и/или рабдомиолиза, некоторые из них сопровождались ОПН. Пациентам с признаками или симптомами токсичности относительно мышц следует оказывать помощь в соответствии с действующими стандартами медицинской практики.

Сообщалось о случаях образования свищей (фистул), иногда связанных с некрозом и регрессией опухоли, что в отдельных случаях приводило к смерти.

Во время лечения сунитинибом были случаи плохого заживления ран.

У лиц, получавших лечение сунитинибом, описаны случаи развития остеонекроза челюсти, большинство из которых отмечались у пациентов с известными факторами риска развития остеонекроза челюсти, в частности влияние бисфосфонатов в/в и/или наличие в анамнезе заболеваний зубов, требующих инвазивного стоматологического вмешательства.

Расстройства в работе почек и мочевыводящих путей. Сообщалось о случаях нарушения функции почек, развития почечной недостаточности и/или ОПН, которые в отдельных случаях приводили к летальному исходу.

Сообщалось о случаях протеинурии и редких случаях нефротического синдрома. Систематических исследований безопасности продолжения применения Сутента пациентам с протеинурией умеренной тяжелой степени не проводили. Пациентам с нефротическим синдромом лечение сунитинибом следует прекратить.

Венозная тромбоэмболия. Случаи венозной тромбоэмболии зарегистрированы у пациентов с солидными опухолями, которые получали сунитиниб при клинических исследованиях.

Артериальная тромбоэмболия. Случаи артериальной тромбоэмболии, иногда с летальным исходом, зарегистрированы у пациентов, получавших сунитиниб. Чаще они включали инсульт, транзиторные ишемические атаки и инфаркт головного мозга. Факторы риска, связанные с артериальной тромбоэмболией, как дополнение к основному злокачественному заболеванию и возрасту ≥65 лет, включают АГ, сахарный диабет и предыдущие тромбоэмболические заболевания.