Киев
Сутент (Sutent™)

Сутент (Sutent™)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 5 аптеках в Киев
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12755,80 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12342,40 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
23487,60 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12376,60 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11743,80 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
10.5 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11961,50 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
12.3 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12201,30 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное