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Сутент (Sutent™)
Сутент (Sutent™)
Киев
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Доступно в 5 аптеках в Киев
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Виталюкс
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12755,80
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12342,40
грн
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Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
23487,60
грн
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Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
6.8 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12376,60
грн
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Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11743,80
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
10.5 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11961,50
грн
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Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
12.3 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12201,30
грн
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