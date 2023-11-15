Активные вещества — “С”СУНИТИНИБ (SUNITINIBUM) СУНИТИНИБ (SUNITINIBUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 6 препаратов Плитка Список Сутент Капсулы, 12,5 мг, блистер, № 28 Pfizer Inc. В 11 аптеках от 10930,00 грн Цены в аптеках Сутент Капсулы, 25 мг, блистер, № 28 Pfizer Inc. В 6 аптеках от 20378,45 грн Цены в аптеках Сутент Капсулы, 50 мг, блистер, № 28 Pfizer Inc. В 6 аптеках от 41346,85 грн Цены в аптеках Висутин Капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management В 1 аптеке от 16400,00 грн Цены в аптеках Висутин Капсулы твердые, 12,5 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management Нет в наличии Цены в аптеках Висутин Капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие СУНИТИНИБ