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Активные вещества — “С”СУНИТИНИБ (SUNITINIBUM)

СУНИТИНИБ (SUNITINIBUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Сутент капсулы, 12,5 мг, блистер, № 28; Pfizer Inc.
Сутент Капсулы, 12,5 мг, блистер, № 28 Pfizer Inc.
В 11 аптеках
от 10930,00 грн
Цены в аптеках
Сутент капсулы, 25 мг, блистер, № 28; Pfizer Inc.
Сутент Капсулы, 25 мг, блистер, № 28 Pfizer Inc.
В 6 аптеках
от 20378,45 грн
Цены в аптеках
Сутент капсулы, 50 мг, блистер, № 28; Pfizer Inc.
Сутент Капсулы, 50 мг, блистер, № 28 Pfizer Inc.
В 6 аптеках
от 41346,85 грн
Цены в аптеках
Висутин капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 28; Mistral Capital Management
Висутин Капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management
В 1 аптеке
от 16400,00 грн
Цены в аптеках
Висутин капсулы твердые, 12,5 мг, блистер, № 28; Mistral Capital Management
Висутин Капсулы твердые, 12,5 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Висутин капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 28; Mistral Capital Management
Висутин Капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 28 Mistral Capital Management
Нет в наличии