Киев
Сутент (Sutent™)

Сутент (Sutent™)

Днепр (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
379.0 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11961,50 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
381.4 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12201,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
388.3 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12380,40
Экономия при брони: -43,90 грн
12336,50 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
388.9 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12755,90 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
390.9 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12342,40 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
23487,60 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
394.2 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12292,30 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11743,80 грн
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