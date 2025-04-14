Киев
Сутент (Sutent™)

Сутент (Sutent™)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
428.9 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12201,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
434.8 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12380,40
Экономия при брони: -43,90 грн
12336,50 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
434.8 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11961,50 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
439.1 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12755,80 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
439.1 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12342,40 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
23487,60 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
447.8 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12376,50 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11743,80 грн
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