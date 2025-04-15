Киев
Сутент (Sutent™)

Сутент (Sutent™)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Васильковская, 34
465.1 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12380,40
Экономия при брони: -43,90 грн
12336,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
465.2 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12342,40 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
23487,60 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
467.6 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12755,90 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
467.9 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12376,70 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11743,80 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
469.2 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12201,30 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 22 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
476.3 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11961,50 грн
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