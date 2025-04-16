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Сутент (Sutent™)
Сутент (Sutent™)
Кривой Рог
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
340.3 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12201,30
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
341.0 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11961,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
347.6 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12380,40
Экономия при брони:
-48,30 грн
12332,10
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
349.8 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12755,90
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
351.2 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12342,40
грн
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Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
23487,60
грн
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Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
357.1 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12376,70
грн
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Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11743,80
грн
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