Киев
Сутент (Sutent™)

Сутент (Sutent™)

Запорожье (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 11-Б
433.9 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11961,50 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
435.4 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12201,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
442.5 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12380,40
Экономия при брони: -48,30 грн
12332,10 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
443.5 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
13310,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
445.4 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
12342,40 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
23487,60 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
449.6 км
Сутент капсулы 12.5 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11881,70 грн
Сутент капсулы 25 мг блистер №28
Pfizer Inc.
11743,80 грн
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