Дентагель® (Dentagel) (171065) - инструкция по применению ATC-классификация
Дентагель инструкция по применению
Фармакологические свойства
противомикробный комбинированный препарат для комплексного лечения и профилактики некоторых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта.
Эффективность лекарственного средства обусловлена наличием 2 антибактериальных компонентов — метронидазола и хлоргексидина.
Метронидазол — производное нитроимидазола, которое оказывает противопрозойное и антибактериальное действие. Активен в отношении анаэробных бактерий, которые вызывают заболевания пародонта: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella denticola, Fusobacterium fusiformis, Wolinella recta, Elkenella corrodens, Borrelia vincenti, Bacteroides melaninogenicus, Selenomonas spp.
Хлоргексидин — антисептик бактерицидного действия. Активен в отношении широкого спектра вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов.
Минимальная ингибирующая концентрация (МИК50) метронидазола для анаэробных бактерий — <1 мкг/мл. При местном применении препарата (нанесение на десну) концентрация метронидазола в области десен значительно выше, чем при пероральном применении, а уровень системной абсорбции метронидазола при местном применении значительно ниже, чем при пероральном. Главным путем выведения метронидазола и его метаболитов являются почки. Сниженная функция почек не меняет фармакокинетику 1 дозы метронидазола. В случае проглатывания излишнего количества хлоргексидина во время его местного применения в составе стоматологического геля в пищеварительном тракте абсорбируется около 1% дозы, которая попала в желудок. Хлоргексидин не кумулирует в организме и метаболизируется минимально.
Показания Дентагель
острый гингивит, острый язвенно-некротический гингивит Венсана; хронический гингивит, в том числе отечный, гиперпластический, атрофический (десквамативный) гингивит; хронический пародонтит; периодонтальный абсцесс; рецидивирующий афтозный (язвенный) стоматит; зубная боль при инфекционно-воспалительных процессах в ротовой полости.
Применение Дентагель
препарат предназначен для применения в стоматологии. Дентагель назначают взрослым и детям в возрасте старше 12 лет. Гель наносят на десны 2 раза в сутки. После нанесения геля в течение 15 мин нельзя полоскать рот и принимать пищу. Продолжительность лечения — до 14 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к метронидазолу, хлоргексидину, а также производным нитроимидазола и каким-либо компонентам препарата.
Побочные эффекты
риск развития системных побочных эффектов при местном применении Дентагеля невысок, однако иногда могут отмечаться металлический привкус во рту, головная боль, жжение в месте нанесения, тошнота, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница). Описан 1 случай отека век как проявления ангионевротической реакции.
Особые указания
избегать попадания геля в глаза. Применение Дентагеля не заменяет гигиенической чистки зубов. Во время применения препарата нельзя употреблять алкоголь, поскольку это может привести к возникновению спазмов желудка, тошноты, рвоты, головной боли и приливов.
Применение препарата в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.
Дети. Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Неизвестна.
Взаимодействия
при местном применении в рекомендуемых дозах системного взаимодействия Дентагеля с другими лекарственными средствами не выявлено. Однако следует соблюдать осторожность, назначая Дентагель с некоторыми препаратами.
Варфарин и другие кумариновые антикоагулянты. Метронидазол усиливает антикоагулянтное действие, которое приводит к увеличению времени образования протромбина.
Дисульфирам. Одновременное применение усиливает токсичность препаратов, которая может привести к развитию неврологических симптомов.
Фенобарбитал, фенитоин. При одновременном применении с метронидазолом снижается антимикробная активность последнего. Причина — ускоренный метаболизм метронидазола.
Циметидин. Подавляет метаболизм метронидазола, что может вызвать повышение концентрации метронидазола в плазме крови.
Передозировка
при передозировке возможно усиление выраженности побочных реакций.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.