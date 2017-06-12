противомикробный комбинированный препарат для комплексного лечения и профилактики некоторых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта.

Эффективность лекарственного средства обусловлена наличием 2 антибактериальных компонентов — метронидазола и хлоргексидина.

Метронидазол — производное нитроимидазола, которое оказывает противопрозойное и антибактериальное действие. Активен в отношении анаэробных бактерий, которые вызывают заболевания пародонта: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella denticola, Fusobacterium fusiformis, Wolinella recta, Elkenella corrodens, Borrelia vincenti, Bacteroides melaninogenicus, Selenomonas spp.

Хлоргексидин — антисептик бактерицидного действия. Активен в отношении широкого спектра вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов.

Минимальная ингибирующая концентрация (МИК 50 ) метронидазола для анаэробных бактерий — <1 мкг/мл. При местном применении препарата (нанесение на десну) концентрация метронидазола в области десен значительно выше, чем при пероральном применении, а уровень системной абсорбции метронидазола при местном применении значительно ниже, чем при пероральном. Главным путем выведения метронидазола и его метаболитов являются почки. Сниженная функция почек не меняет фармакокинетику 1 дозы метронидазола. В случае проглатывания излишнего количества хлоргексидина во время его местного применения в составе стоматологического геля в пищеварительном тракте абсорбируется около 1% дозы, которая попала в желудок. Хлоргексидин не кумулирует в организме и метаболизируется минимально.