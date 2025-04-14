Киев
Дентагель® (Dentagel)

Дентагель® (Dentagel)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 209 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
148,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
123,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
176,38
Экономия при брони: -7,00 грн
169,38 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
159,30 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
155,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
174,95
Экономия при брони: -5,54 грн
169,41 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
151,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
152,97
Экономия при брони: -15,22 грн
137,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
129,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
152,82
Экономия при брони: -15,17 грн
137,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
129,51 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
147,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
175,22
Экономия при брони: -5,25 грн
169,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
150,44
Экономия при брони: -12,79 грн
137,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
157,03
Экономия при брони: -7,75 грн
149,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
155,16
Экономия при брони: -7,90 грн
147,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
153,43
Экономия при брони: -15,92 грн
137,51 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
129,51 грн
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