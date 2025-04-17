Винница (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
153,94
Экономия при брони: -32,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
174,60
Экономия при брони: -43,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,32
Экономия при брони: -32,76 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
153,28
Экономия при брони: -31,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
158,70
Экономия при брони: -26,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
153,88
Экономия при брони: -26,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,85
Экономия при брони: -26,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,00
Экономия при брони: -40,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,72
Экономия при брони: -27,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
150,05
Экономия при брони: -22,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн