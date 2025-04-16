Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,18
Экономия при брони: -17,13 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
152,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
152,32
Экономия при брони: -9,23 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
156,33
Экономия при брони: -18,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
156,00
Экономия при брони: -7,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
155,72
Экономия при брони: -7,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,78
Экономия при брони: -6,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,13
Экономия при брони: -47,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
152,84
Экономия при брони: -46,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,32
Экономия при брони: -48,11 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
158,04
Экономия при брони: -52,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
152,00
Экономия при брони: -13,00 грн