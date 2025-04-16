Киев
Дентагель® (Dentagel)

Дентагель® (Dentagel)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
129,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
125,07 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
174,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
129,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
126,54 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
163,23
Экономия при брони: -9,73 грн
153,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
125,32 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
174,80
Экономия при брони: -45,50 грн
129,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
124,85 грн
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