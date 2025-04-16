Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
163,23
Экономия при брони: -9,73 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
174,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм