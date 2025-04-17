Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,76
Экономия при брони: -5,15 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
158,71
Экономия при брони: -21,32 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
153,18
Экономия при брони: -25,16 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
152,60
Экономия при брони: -25,16 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
158,47
Экономия при брони: -31,03 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,00
Экономия при брони: -43,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
151,79
Экономия при брони: -25,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
149,61
Экономия при брони: -31,62 грн