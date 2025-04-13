Киев (адрес не указан)
Доступно в 678 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
136,96
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
155,08
Экономия при брони: -17,45 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Фармация
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
137,59
Экономия при брони: -5,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
156,32
Экономия при брони: -28,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
153,81
Экономия при брони: -16,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
151,57
Экономия при брони: -22,41 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
169,77
Экономия при брони: -5,09 грн