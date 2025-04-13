Харьков (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
156,79
Экономия при брони: -10,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
156,94
Экономия при брони: -20,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
157,95
Экономия при брони: -6,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
159,84
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 21 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
158,38
Экономия при брони: -15,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
168,48
Экономия при брони: -25,42 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
161,57
Экономия при брони: -12,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
162,44
Экономия при брони: -10,34 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,13
Экономия при брони: -19,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
181,30
Экономия при брони: -11,81 грн