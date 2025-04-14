Днепр (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,74
Экономия при брони: -20,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
154,86
Экономия при брони: -20,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
174,80
Экономия при брони: -47,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
174,60
Экономия при брони: -47,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
157,64
Экономия при брони: -23,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
171,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
150,18
Экономия при брони: -16,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
157,09
Экономия при брони: -23,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
152,80
Экономия при брони: -7,68 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
150,68
Экономия при брони: -25,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
166,88
Экономия при брони: -42,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
149,80
Экономия при брони: -16,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
153,42
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
152,45
Экономия при брони: -7,33 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дентагель® гель для десен туба 20 г №1
Фитофарм
156,15
Экономия при брони: -15,92 грн